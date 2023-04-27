Kocaeli'de ağaca bağladığı köpeğe cinsel saldırıda bulunan yaşlı adama 5 ay hapis ve 600 TL para cezası

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde köpeğe cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan 73 yaşındaki şahsın cezası belli oldu. Şahıs, "hayasızca hareket" suçundan 5 ay hapis ve 600 TL idari para cezasına çarptırıldı.

6 Ağustos 2020'de Kocakaymaz Mahallesi Çal mevkisinde meydana gelen olayda, Fatoş A. (37), sokakta beslediği yavrusu da bulunan çoban köpeğine yiyecek vermek için yanına gittiğinde, Maksut K.'nın (73) hayvanı ağaca bağlayıp cinsel saldırıda bulunduğunu gördü. Fatoş K., "Ne yapıyorsun sen burada?" diye çığlık atınca, Maksut K. toparlanıp pantolonunu giydi, iç çamaşırı elinde kaldı.

YARDIM ÇIĞLIKLARINI ÇEVREDEKİLER DUYDU

Maksut K.'nın eline geçirdiği taşları attığı Fatoş A., "İmdat, yardım edin, köpeğe tecavüz ediyorlar" diye bağırdı. Yardıma gelen kişi, Maksut K.'yı yakaladı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Maksut K.'yı gözaltına aldı.

5 AY HAPİS VE 600 TL PARA CEZASI

Maksut K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Maksut K. hakkında Kandıra Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada karar çıktı. Avukat ve bazı hayvan derneklerinin de katıldığı duruşmada Maksut K., "hayasızca hareket" suçundan 5 ay hapis ve 600 TL idari para cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.