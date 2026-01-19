Haberler

2409 metre rakımlı Kop Dağı Geçidi kapandı

Güncelleme:
Erzurum-Bayburt karayolundaki 2409 rakımlı Kop Dağı Geçidi, yoğun kar ve tipi nedeniyle geçişe kapandı. Bölgede çok sayıda araç mahsur kaldı ve vatandaşlar kurtarılmayı bekliyor.

ARAÇLARINDA MAHSUR KALDILAR

Erzurum- Bayburt karayolundaki 2409 rakımlı Kop Dağı Geçidi, kar ve tipiye teslim oldu. Erzurum'dan Bayburt, Gümüşhane, Trabzon istikametine gitmek isteyen çok sayıda araç Kop Dağı'nın eteklerinde mahsur kaldı. Kar ve tipinin etkili olduğu bölgede çok sayıda vatandaş, araçlarında kurtarılmayı bekliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
