Erzurum-Bayburt yolu çığ tehlikesi

Güncelleme:
Erzurum-Bayburt kara yolundaki Kop Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle çığ düştü. Sürücüler Aşkale'de bekletiliyor, ekipler yolu açmak için çalışmalara başladı.

ERZURUM- Bayburt kara yolundaki Kop Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili olurken, sabah saatlerinde yola çığ düştü. Ekipler, karı kaldırmak için çalışma başlatırken, ulaşımın sık sık kesildiği yolda sürücüler Erzurum'un Aşkale ilçesinde bekletiliyor.

Dün akşam saatlerinden beri etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum- Bayburt kara yolundaki 2 bin 409 metre rakımlı Kop Dağı geçidi ulaşıma kapandı. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum'dan Bayburt, Gümüşhane ve Trabzon istikametine giden araçları, Aşkale'de uygun noktalarda bekletti. Zaman zaman trafiğin normale döndüğü Kop Dağ geçişinin Aşkale tarafına tipinin de etkisiyle çığ düştü. Ulaşıma kapanan yolda Aşkale'de bekletilen araç sürücülerine Kızılay'ın yanı sıra Aşkale Belediyesi de yardımcı oldu. Belediye Başkanı Şenol Polat, yolun açılmasını bekleyen sürücülerle sohbet ederken vatandaşlara çay ve çorba ikram edildi.

Karayolları ekiplerinin yolu da ulaşımı normale döndürmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Haber-Kamera. AŞKALE(ERZURUM),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
