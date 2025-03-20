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Kop Dağı Geçidi'nde Kar ve Tipi Nedeniyle Ulaşım Sorunları

Kop Dağı Geçidi'nde Kar ve Tipi Nedeniyle Ulaşım Sorunları
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Bayburt-Erzurum kara yolundaki Kop Dağı Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Ağır tonajlı araçlar yolda kalırken, trafik ekipleri kontrollü geçiş sağlıyor.

Bayburt- Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Bölgede dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü güzergahta sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, ağır tonajlı bazı araçlar yolda kaldı.

Bayburt Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki tipi ve kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların kontrollü geçişini sağlıyor. Ekipler, geçidi kullanan diğer araçların sürücülerini dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Öte yandan kara yolları ekipleri şehirler arası yollarda trafiğin aksamaması için çalışmalarını sürdürürken, belediye ekipleri de kent merkezinde kar küreme çalışması yapıyor.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
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