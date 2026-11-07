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Kop Dağı Geçidi beyaz örtüyle kaplandı, Bayburt merkezinde yağmur sürüyor

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Kop Dağı Geçidi beyaz örtüyle kaplandı, Bayburt merkezinde yağmur sürüyor Haber Videosunu İzle
Kop Dağı Geçidi beyaz örtüyle kaplandı, Bayburt merkezinde yağmur sürüyor
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Bayburt'un kırsal kesiminde iki gündür aralıklarla etkili olan yağış, hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek bölgelerde kar yağışına dönüştü. Kop Dağı Geçidi ve bazı köyler beyaz örtüyle kaplanırken şehir merkezinde yağmur aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Bayburt'un kırsal kesimi kar yağışıyla beyaza büründü.

İki gündür aralıklarla yağmurun etkili olduğu kentin yüksek bölgelerine hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağdı.

Kar nedeniyle Kop Dağı Geçidi mevkisi ile bazı köyler beyaz örtüyle kaplandı.

Şehir merkezinde ise yağmur aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA
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