Haberler

Koop-İş Sendikası'ndan Swatch Group'a Grev Kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Koop-İş Sendikası, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı için Swatch Group'a bağlı iş yerlerinde grev kararı aldığını duyurdu. Grev, 10 Kasım'da saat 10.00'da başlayacak.

(ANKARA) - Koop-İş Sendikası, toplu iş sözleşme görüşmelerinde uzlaşmaya varılamaması nedeniyle Swatch Group'a bağlı tüm iş yerlerinde grev kararı alındığını duyurdu. Grevin 10 Kasım saat 10.00'da başlayacağını belirten Koop-İş Sendikası, "Küresel bir marka olan Swatch Group, Türkiye'deki yasalara ve çalışanlarının emeğine saygı duymalıdır. Koop-İş Sendikası, olarak tüm üyelerimizin olduğu gibi Swatch Group emekçilerinin de haklarını sonuna kadar savunmakta kararlıyız" açıklamasını yaptı.

Türk-İş Konfederasyonuna bağlı Koop-İş Sendikası, yazılı bir açıklama yaparak saat markası Swatch'ta 10 Kasım'da greve çıkma kararı aldığını açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hak kayıplarının telafisini sağlayacak bir yaklaşım sergilememiştir"

"Sendikamız Koop-İş ile Swatch Group Turkey Saat Tic. Ltd. Şti. arasında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde üyelerimizin ekonomik ve sosyal haklarını korumaya ve iyileştirmeye yönelik taleplerimiz ne yazık ki karşılık bulmamıştır. İşverenin, Nisan 2024 yılında alınan yetki tespitine itiraz etmesi nedeniyle uzayan süreç, üyelerimiz açısından ciddi mağduriyetlere yol açmıştır. Buna rağmen işveren, gecikmenin yükünü çalışanlara yüklercesine toplu iş sözleşmesinin başlangıç tarihini 1 Temmuz 2025 olarak teklif etmiş; böylelikle uzun süre boyunca yaşanan hak kayıplarının telafisini sağlayacak bir yaklaşım sergilememiştir.

"Grevimiz 10 Kasım 2025 Pazartesi saat 10.00'da Swatch Group'a bağlı tüm işyerlerinde eş zamanlı olarak başlatılacaktır"

Müzakerelerde sunulan teklifler, gecikmeyi telafi etmekten uzak olduğu gibi yetersiz ve günümüz ekonomik koşulları ile bağdaşmayan niteliktedir. Ayrıca; işveren bu yetersiz teklifi dahi tüm üyelerimize eşit şekilde yansıtmamış; mağaza üyelerimize sınırlı bazı haklar önerirken, merkez ofis üyelerimizi bu hakların büyük çoğunluğundan mahrum bırakmıştır. Bu ayrımcı ve adaletsiz tutum çalışma barışını zedelemiş ve müzakere sürecini çıkmaza sürüklemiştir. Tüm bu gelişmeler ışığında, eşitlik ve adalet ilkesinden taviz vermeyen sendikamız, üyelerimizin emeğini ve haklarını korumak adına grev kararını uygulamaya koymuştur. Bu kapsamda, grevimiz 10 Kasım 2025 Pazartesi saat 10.00'da Swatch Group'a bağlı tüm işyerlerinde eş zamanlı olarak başlatılacaktır. Küresel bir marka olan Swatch Group, Türkiye'deki yasalara ve çalışanlarının emeğine saygı duymalıdır. Koop-İş Sendikası, olarak tüm üyelerimizin olduğu gibi Swatch Group emekçilerinin de haklarını sonuna kadar savunmakta kararlıyız."

Kaynak: ANKA / Güncel
İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler

Merakla bekleniyordu! İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü isimlere yasaklı madde soruşturmasında 7 isme takipsizlik kararı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 7 isim için karar
32 bin 845 tabela söküldü, binlerce noktada hız limitleri değişti

Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Yüzlerce noktada hız limitleri değişti
Ruslar bile peşindeydi: Musul petrolü Erzurum'dan mı doğuyor?

Ruslar bile peşindeydi! Musul petrolü o ilimizden mi doğuyor?
Verdiği kilolar korkuttu! Züleyha Ortak son halini paylaştı

Verdiği kilolar korkuttu! Son halini paylaştı
Ünlü isimlere yasaklı madde soruşturmasında 7 isme takipsizlik kararı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 7 isim için karar
Süper Lig şampiyonunda da oynamıştı! Hem adı hem yaşı sahte çıktı, ülkesinde tutuklandı

Süper Lig şampiyonunda da oynamıştı! Hem adı hem yaşı sahte çıktı
Güllü'nün trajik ölümüyle ilgili ifadeler kan dondurdu: Annesini öldüreceğini söylüyordu

Güllü'nün ölümünde korkunç iddia: Annesini öldüreceğini planlamış
Spor camiası yasta! Gencecik futbolcunun acı ölümü

Spor camiası yasta! Gencecik futbolcunun acı ölümü
Fatih Erbakan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan' önerisine ret

Bahçeli'nin "Öcalan" önerisi Erbakan'ı kızdırdı: Çok istekliysen...
Günlerdir aranan anne ve oğlunun görüntüleri çıktı

İşte günlerdir aranan anne ile oğlunun son görüntüleri
Miss Universe'de kriz! Yarışmacılar salonu terk etti

Güzellik yarışmasında büyük kriz! Yarışmacılar salonu terk etti
Noterlikte yeni dönem! Hafta sonu nöbetleri zorunlu olacak

Noterlikte yeni dönem! Artık zorunlu olacak
Bolu'da yere izmarit ve çöp atmanın cezası 152 bin TL'ye çıkarıldı

Bu şehirde yere izmarit atanlar yandı! Cezası 152 bin TL'ye çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.