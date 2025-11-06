Koop-İş Sendikası'ndan Swatch Group'a Grev Kararı

(ANKARA) - Koop-İş Sendikası, toplu iş sözleşme görüşmelerinde uzlaşmaya varılamaması nedeniyle Swatch Group'a bağlı tüm iş yerlerinde grev kararı alındığını duyurdu. Grevin 10 Kasım saat 10.00'da başlayacağını belirten Koop-İş Sendikası, "Küresel bir marka olan Swatch Group, Türkiye'deki yasalara ve çalışanlarının emeğine saygı duymalıdır. Koop-İş Sendikası, olarak tüm üyelerimizin olduğu gibi Swatch Group emekçilerinin de haklarını sonuna kadar savunmakta kararlıyız" açıklamasını yaptı.

Türk-İş Konfederasyonuna bağlı Koop-İş Sendikası, yazılı bir açıklama yaparak saat markası Swatch'ta 10 Kasım'da greve çıkma kararı aldığını açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hak kayıplarının telafisini sağlayacak bir yaklaşım sergilememiştir"

"Sendikamız Koop-İş ile Swatch Group Turkey Saat Tic. Ltd. Şti. arasında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde üyelerimizin ekonomik ve sosyal haklarını korumaya ve iyileştirmeye yönelik taleplerimiz ne yazık ki karşılık bulmamıştır. İşverenin, Nisan 2024 yılında alınan yetki tespitine itiraz etmesi nedeniyle uzayan süreç, üyelerimiz açısından ciddi mağduriyetlere yol açmıştır. Buna rağmen işveren, gecikmenin yükünü çalışanlara yüklercesine toplu iş sözleşmesinin başlangıç tarihini 1 Temmuz 2025 olarak teklif etmiş; böylelikle uzun süre boyunca yaşanan hak kayıplarının telafisini sağlayacak bir yaklaşım sergilememiştir.

"Grevimiz 10 Kasım 2025 Pazartesi saat 10.00'da Swatch Group'a bağlı tüm işyerlerinde eş zamanlı olarak başlatılacaktır"

Müzakerelerde sunulan teklifler, gecikmeyi telafi etmekten uzak olduğu gibi yetersiz ve günümüz ekonomik koşulları ile bağdaşmayan niteliktedir. Ayrıca; işveren bu yetersiz teklifi dahi tüm üyelerimize eşit şekilde yansıtmamış; mağaza üyelerimize sınırlı bazı haklar önerirken, merkez ofis üyelerimizi bu hakların büyük çoğunluğundan mahrum bırakmıştır. Bu ayrımcı ve adaletsiz tutum çalışma barışını zedelemiş ve müzakere sürecini çıkmaza sürüklemiştir. Tüm bu gelişmeler ışığında, eşitlik ve adalet ilkesinden taviz vermeyen sendikamız, üyelerimizin emeğini ve haklarını korumak adına grev kararını uygulamaya koymuştur. Bu kapsamda, grevimiz 10 Kasım 2025 Pazartesi saat 10.00'da Swatch Group'a bağlı tüm işyerlerinde eş zamanlı olarak başlatılacaktır. Küresel bir marka olan Swatch Group, Türkiye'deki yasalara ve çalışanlarının emeğine saygı duymalıdır. Koop-İş Sendikası, olarak tüm üyelerimizin olduğu gibi Swatch Group emekçilerinin de haklarını sonuna kadar savunmakta kararlıyız."