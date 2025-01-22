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Konyaaltı Sahili Korunma ve Denetim Toplantısı Yapıldı

Konyaaltı Sahili Korunma ve Denetim Toplantısı Yapıldı
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Konyaaltı Sahili'nin korunması ve işletmelerin etkin denetlenmesi amacıyla Antalya Valiliği tarafından bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Vali Hulusi Şahin, sahilin doğal ve turistik değerini korumak için gereken adımların kararlılıkla atılacağını belirtti.

Konyaaltı Sahili'nin korunması ve işletmelerin etkin denetlenmesi amacıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı Sahili'nin imar mevzuatına uygun şekilde korunması ve işletmelerin denetlenmesi konularının görüşüldüğü toplantıya Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlık etti.

Toplantının açılışında konuşan Vali Şahin, "Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilimiz, sahip olduğumuz en kıymetli doğal ve turistik değerlerden birisidir. Bu eşsiz güzelliği sürdürülebilir hale getirmek için gereken adımları kararlılıkla atacağız. Konyaaltı Sahili'nde kötü görüntülere ve mevzuata aykırı faaliyetlere izin vermeyeceğiz. Bölgede yapılacak düzenleme çalışmalarını hızla tamamlayarak, sahilimizi hem Antalyalı hemşehrilerimizin hem de yerli ve yabancı misafirlerimizin hizmetine en iyi şekilde sunacağız." dedi.

Toplantıda, sahilde faaliyet gösteren işletmelerin imar durumları, çevre düzenlemeleri ve çevreye olumsuz etkilerin önlenmesine yönelik alınacak tedbirler görüşüldü. Kurum temsilcileri, sahilin mevcut durumu, imar kurallarına aykırı faaliyetlere karşı alınan önlemler ve işletmelerin denetim süreçlerine dair sunumlar yaptı.

Valilikte yapılan toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Ceyhan Öğren Eciş ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
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