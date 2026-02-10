Haberler

Konyaaltı'nda uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silahlar ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

KONYAALTI ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde Konyaaltı ilçesinde bulunan 1 şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Aramada; 8 ruhsatsız tabanca ve şarjörleri, 150 tabanca fişeği, 3 av tüfeği, 2 havalı tüfek, 2 kılıç, 4 pala, 102 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, esrar öğütme aparatı, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli tahkikata başlatıldığı bildirildi.

