Konyaaltı'da sporseverler yoga derslerinde buluştu

Konyaaltı Belediyesince her hafta pazartesi ve çarşamba günü yoga dersleri düzenleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, HayatPark'ta uzman eğitmen Aylin Önder Tortop eşliğinde düzenlenen derslere, sporseverler katılıyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, sporu günlük yaşamın bir parçası haline getirmenin önemli olduğunu belirtti.

İlçede yaşayan vatandaşların güne daha enerjik ve mutlu başlaması için çalıştıklarını aktaran Kotan, "Amacımız yalnızca fiziksel sağlığı desteklemek değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek." ifadelerini kullandı.