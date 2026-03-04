Konyaaltı'da sporseverler yoga derslerinde buluştu
Konyaaltı Belediyesi, her hafta pazartesi ve çarşamba günleri HayatPark'ta yoga dersleri düzenliyor. Uzman eğitmen Aylin Önder Tortop tarafından verilen derslere katılanlar, enerjik ve mutlu bir güne başlangıç yapıyor. Belediye Başkanı Cem Kotan, bu etkinliğin fiziksel sağlığın yanı sıra toplumdaki birlik ve beraberliği güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.
Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, sporu günlük yaşamın bir parçası haline getirmenin önemli olduğunu belirtti.
İlçede yaşayan vatandaşların güne daha enerjik ve mutlu başlaması için çalıştıklarını aktaran Kotan, "Amacımız yalnızca fiziksel sağlığı desteklemek değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek." ifadelerini kullandı.