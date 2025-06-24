Konyaaltı Belediyesi Yöreye Özgü Çandır Fasulyesi Ekti

Konyaaltı Belediyesi Yöreye Özgü Çandır Fasulyesi Ekti
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Konyaaltı Belediyesi, Yarbaşçandır Mahallesi'ndeki 5 bin metrekare alana çandır fasulyesi ekti. Fasulyenin tanıtımı amacıyla her yıl düzenlenen şenliklerle Antalya piyazının ana maddesi olarak bilinen çandır fasulyesinin önemi vurgulanıyor.

Konyaaltı Belediyesi, 5 bin metrekare alana yöreye özgü çandır fasulyesi ekti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mülkiyeti belediyeye ait olan ve Yarbaşçandır Mahallesi'nde bulunan tarlaya ekim gerçekleştirdi.

"Antalya piyazı"nın ana maddesi çandır fasulyesinin tanıtımı için de Konyaaltı Belediyesi her yıl şenlikler düzenliyor.

Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım - Güncel
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