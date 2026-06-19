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Konyaaltı'da YKS'ye girecek öğrencilere ulaşım desteği sağlanacak

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, 20-21 Haziran'da yapılacak YKS'ye girecek öğrenciler için belediye ekipleri, sınava geç kalma riski bulunan adayları ücretsiz olarak sınav merkezlerine ulaştıracak.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, 20- 21 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) girecek öğrencilere ulaşım desteği sağlanacak.

Konyaaltı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin farklı noktalarında hazır bulunacak belediye ekipleri, sınava geç kalma riski bulunan öğrencileri sınav merkezine ulaştıracak.

Bu kapsamda ekipler, Akdeniz Üniversitesi Uncalı ve Pınarbaşı girişi, Liman Mahallesi ATM önü, Türkay Otel Kavşağı ve Pınarbaşı taksi durağı önünde görev yapacak.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, sınav günlerinde hiçbir adayın mağduriyet yaşamaması için sahada olacaklarını belirtti.

Geçmiş sınavlarda öğrencilerin sınava yetişemediği görüntüleri üzüntüyle izlediklerini aktaran Kotan, "Gençlerimizin geleceği için büyük önem taşıyan YKS sürecinde onların yanında olmak bizim sorumluluğumuz." ifadelerini kullandı.

Zabıta Memuru Hasan Gürbüz de sınav merkezlerinin giriş ve çıkış noktalarında ve Halk Masa üzerinden gelen talepler ışığında tüm personelin sahada olacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
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