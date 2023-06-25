Konyaaltı Belediyesi, Kurban Bayramı'nda ücretsiz kesim hizmeti verecek

Konyaaltı Belediyesi, her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu yıl da vatandaşlara ücretsiz kurban kesim hizmeti vermek için üç nokta belirledi. Belediye, Zümrüt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ni ise kurban satış noktası olarak açıkladı.

Konyaaltı Belediyesi, her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu yıl da vatandaşlara ücretsiz kurban kesim hizmeti vermek için üç nokta belirledi. Belediye, Zümrüt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ni ise kurban satış noktası olarak açıkladı.

Konyaaltı Belediyesi, Kurban Bayramı'na yönelik hazırlıklarını tamamladı. Küçükbaş kurban kesmek isteyenler vatandaşlar Liman ve Siteler Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerlerinde; büyükbaş kurban kesmek isteyenler ise Altınkum Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde kesim yaptırabilecek. Kurban satış noktası ise Zümrüt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi (Boğaçay yanı) olacak.

Belirlenen kurban kesim yerlerinde ücretsiz kasap hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların, www.konyaalti.bel.tr/kurban-kayit adresinden randevu alması gerekecek.

Verdikleri kurban kesim hizmetinde en çok hijyen ve güvenli kesim konularına dikkat ettiklerini kaydeden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirebilmesi için tüm önlemleri aldıklarını söyledi. Kurban kesimi için uzman kasapların görev yapacağını belirten Esen, "Ekiplerimiz bayram günü görev başında olacak. Kurban kesimini sağlıklı ve hijyenik ortamlarda gerçekleştireceğiz. Tüm hemşehrilerime sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram diliyorum" dedi.