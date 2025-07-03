Konya Valisi Akın'dan şehit orman işçisi İbrahim Demir için taziye mesajı

Konya Valisi İbrahim Akın, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki yangında şehit olan orman işçisi İbrahim Demir için taziye mesajı yayımladı.

Akın, Konya Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Hemşehrimiz dozer operatörü İbrahim Demir'in İzmir Ödemiş'teki orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve orman camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Aynı bölgede yaralanan Ragıp Şahin kardeşimize de acil şifalar temenni ediyorum."