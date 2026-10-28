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Konya Valisi Akın'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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Konya Valisi İbrahim Akın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Konya Valisi İbrahim Akın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akın, yayımladığı mesajında, İstiklalden İstikbale Cumhuriyet'in 103. yılına ulaşmanın haklı gururunu ve coşkusunu paylaştıklarını belirtti.

Tarih boyunca bağımsızlığından ödün vermeyen aziz milletin, asırlık devlet birikiminden aldığı bükülmez iradesini Milli Mücadele yıllarında tüm dünyaya ilan ettiğini aktaran Akın, vatan sevgisini her şeyin üstünde tutan kahraman ecdadın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde yürüttüğü destansı mücadeleyle gelecek nesillere en mukaddes emanet olan Türkiye Cumhuriyeti'ni miras bıraktığını belirtti.

Konya'da bu kutlu mirası emanet alan yüce iradeye layık olma kararlılığıyla çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Geçmişimizden aldığımız ilham ve inançla, geleceğin müreffeh ve muasır Türkiye'sini inşa etme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, eğitimden üretime, bilimden teknolojiye, tarımdan sanayiye ve kültürden diplomasiye kadar her alanda, kadim şehrimiz Konya'nın sunduğu bu güçlü vizyonla Türkiye Yüzyılı'nın harcını karmaya devam ediyoruz. Vatanımızın birliğine, dirliğine ve huzuruna kasteden hiçbir odağa geçit vermeden daha çok çalışacak, üretecek ve Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum."

Kaynak: AA
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