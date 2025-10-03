Konya Vali Yardımcısı Arcaklıoğlu Seydişehir'de İncelemelerde Bulundu
Konya Vali Yardımcısı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Seydişehir'deki Gökçehüyük ve Taraşçı Barajı'nı ziyaret ederek ıslah çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bağarası bölgesinde doğal hayat koruma çalışmalarını da inceledi.
Konya Vali Yardımcısı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Seydişehir'de incelemede bulundu.
Arcaklıoğlu, ilk olarak ilçede bulunan Gökçehüyük ve Taraşçı Barajı'nı gezgi.
Yapılması planlanan ıslah çalışması hakkında yetkililerden bilgi alan Arcaklıoğlu, daha sonra Bağarası bölgesinde doğal hayatın korunmasına yönelik yapılan çalışmaları inceledi.
Programa, Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı ile Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu da katıldı.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel