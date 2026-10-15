Konya Seydişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Konya Seydişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlıdan 1'i tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Seydişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı. Narkotik ekipleri, ilçeye şehir dışından uyuşturucu getirileceği bilgisiyle başlattıkları çalışmada durdurulan araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirdi; 2 zanlı serbest bırakıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye şehir dışından uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Y.B.Y, M.Ş. ve Ü.Y'nin bulunduğu aracı ilçe girişinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden M.Ş. ve Ü.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Zanlılardan Y.B.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA