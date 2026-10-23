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Konya Seydişehir'de uyuşturucu operasyonunda araçta madde bulunan 1 kişi tutuklandı

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Konya Seydişehir'de uyuşturucu operasyonunda araçta madde bulunan 1 kişi tutuklandı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı. Seydişehir-Antalya kara yolu Tınaztepe mevkiinde durdurulan aracın bagajında kova içine gizlenmiş yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik operasyonda,

Seydişehir Antalya kara yolu Tınaztepe mevkiinde bir aracı durdurarak araçta bulunan şahsın üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramada aracın bagaj kısmında kova içerisine gizlenmiş yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Araçta bulunan ve gözaltına alınan H.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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