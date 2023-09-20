Konya Seydişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Konya'nın Seydişehir ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda uyuşturucu maddeler ile silahlar ele geçirilirken, 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla ilçe genelinde çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2 hafta süren çalışmada yapılan fiziki ve teknik takip sonrası N.U.A., H.B., A.K., Y.Ş., M.Ş., M.Ö. M.İ. ve Y.T. takibe alındı. Ekipler, Y.T.'yi 16,45 gram esrar maddesi ile yakalarken, operasyonun devamında yapılan çalışmada evlerde ve araçlarda yapılan aramada ise 4 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Yapılan son operasyonda ise 25 gram esrar maddesi, 14 adet hap, 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, şüpheli M.Ö. uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan gözaltına alındı. İlçede son 2 hafta içerisinde yapılan operasyonlarla M.Ö. ile birlikte ilçede uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen N.U.A., H.B., A.K., Y.Ş., M.Ş., M.İ. ve Y.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KONYA