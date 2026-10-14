Haberler

Konya Seydişehir'de traktör ile otomobil çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Seydişehir'de traktör ile otomobil çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir traktör ile otomobil, Gevrekli Mahallesi'ndeki kavşakta çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı; yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

O.H. idaresindeki 42 NL 068 plakalı traktör, Gevrekli Mahallesindeki kavşakta İ.B'nin kullandığı 07 EEN 21 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile traktörde bulunan F.H. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu

Azerbaycan Başmüftüsü, başörtüsü yasağını böyle savundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Şehidimiz var
Halk TV'ye neden kayyum atandı? Başsavcılıktan açıklama geldi

Halk TV'ye neden kayyum atandı? Başsavcılıktan açıklama var
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı

İmamoğlu aylık gelirini açıkladı! Bakın ne kadar kazanıyormuş
Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız

Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı
Mikrofonu unuttular! Gelinin 'Alnımdan öpeceksin' uyarısına damadın yanıtı bomba

Gelinin "Alnımdan öpeceksin" uyarısına damadın yanıtı bomba
İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Sarıyer'de yollar göle döndü

Film değil gerçek! İstanbul sular altında
Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor! Nedeni de akılalmaz

Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor! Nedeni de akılalmaz