Haberler

Konya Seydişehir'de otomobil devrildi, kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Seydişehir'de otomobil devrildi, kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Seydişehir-Beyşehir kara yolu Akçalar Mahallesi kavşağında otomobil devrildi, kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

S.O idaresindeki 34 KNE 894 plakalı otomobil, Seydişehir- Beyşehir kara yolu Akçalar Mahallesi kavşağında devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile A.O ve S.O yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
İstanbullular dikkat! FSM Köprüsü'nün Ankara istikameti ve Beykoz'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

FSM Köprüsü'nde o istikamet kapandı! İşte alternatif güzergahlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzon'da şaşkına çeviren olay! Şiddetli yağmur kasisi yerinden söktü

Görüntü Trabzon'dan! Sağanak sonrası akıllara durgunluk veren olay
İran, ABD ile savaşı bitirmek için şartlarını Katar ve Pakistanlı ara buluculara iletti

İran açıkladı: ABD ile gerilimi bitirmek için şartlarımız var
iPhone almaya gidenler kasada şaşkına döndü! Ticaret Bakanlığı harekete geçti

iPhone almaya gidenler kasada şaşkına döndü! Bakanlık harekete geçti
Giresun Espiye'de menfeze düşen 2 çocuktan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Giresun'da menfeze düşen 2 çocuktan 1'i hayatını kaybetti
İYİ Partili başkana saldırı! Otomobiline binerken darbedildi

İYİ Partili başkana saldırı! Yaşananlar sonrası ilk açıklama geldi
Hatay İskenderun'da işçilerin yatakhane konteynerinde yangın çıktı, 5 işçi etkilendi

İşçi yatakhanesinde korkutan yangın: 5 kişi dumandan etkilendi
Yapay zekanın insanlığı yok etme riskinin yüzde 10'u aştığı iddiası tartışma yarattı

Bilim dünyası ikiye bölündü: Yapay zeka insanlık için tehdit mi?