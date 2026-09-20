Konya Seydişehir'de otomobil devrildi, kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Konya Seydişehir'de otomobil devrildi, kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Seydişehir ilçesinde Seydişehir-Beyşehir kara yolu Akçalar Mahallesi kavşağında otomobil devrildi, kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
S.O idaresindeki 34 KNE 894 plakalı otomobil, Seydişehir- Beyşehir kara yolu Akçalar Mahallesi kavşağında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile A.O ve S.O yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA