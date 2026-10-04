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Konya Seydişehir'de kaygan yolda şarampole yuvarlanan otomobilde 5 kişi yaralandı

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Konya Seydişehir'de kaygan yolda şarampole yuvarlanan otomobilde 5 kişi yaralandı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı; kazada 5 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı, yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Susuz Mahallesi yakınında meydana geldi. Hasan Uluışık yönetimindeki 34 NLE 79 plakalı otomobil, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada Hasan Uluışık, yanındaki Rafet Uluşık, Eda Uluışık, Suna Uluışık ve Ömer Faruk Uluışık yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Suna Uluışık ve Eda Uluışık, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı 5 kişi, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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