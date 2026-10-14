Konya Seydişehir'de hafızlığını tamamlayan 9 öğrenci icazet belgesini aldı

Konya Seydişehir'de hafızlığını tamamlayan 9 öğrenci icazet belgesini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Seydişehir ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 9 öğrenci, icazet belgelerini aldı. İlçe Müftüsü Mustafa Kızmaz, kentteki kız ve erkek yatılı hafızlık Kur'an kurslarındaki öğrencilere belgelerini takdim ederek öğrenci ve velileri tebrik etti.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 9 öğrenci, hafızlık icazet belgelerini aldı.
İlçe Müftüsü Mustafa Kızmaz, kentteki Yunus Emre Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu ve Merkez Yatılı Hafızlık Erkek Yatılı Kur'an Kursu'nda eğitimlerini tamamlayan 9 öğrenciye belgelerini takdim etti.
Kızmaz, öğrenci ve velileri tebrik etti.
Kaynak: AA