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Konya Seydişehir'de hafızlığını tamamlayan 9 öğrenci icazet belgesini aldı

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Konya Seydişehir'de hafızlığını tamamlayan 9 öğrenci icazet belgesini aldı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 9 öğrenci, icazet belgelerini aldı. İlçe Müftüsü Mustafa Kızmaz, kentteki kız ve erkek yatılı hafızlık Kur'an kurslarındaki öğrencilere belgelerini takdim ederek öğrenci ve velileri tebrik etti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 9 öğrenci, hafızlık icazet belgelerini aldı.

İlçe Müftüsü Mustafa Kızmaz, kentteki Yunus Emre Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu ve Merkez Yatılı Hafızlık Erkek Yatılı Kur'an Kursu'nda eğitimlerini tamamlayan 9 öğrenciye belgelerini takdim etti.

Kızmaz, öğrenci ve velileri tebrik etti.

Kaynak: AA
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