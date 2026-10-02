Konya Seydişehir'de 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Konya Seydişehir'de 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı. Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu kapsamında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezasi bulunan şahıs yalakandı.
Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, narkotik suçları ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezasi bulunan F.D'yi yakaladı.
Şüpheli F.D, yapılan işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA