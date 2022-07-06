Konya Şehir Hastanesi'nde görevli sağlıkçılar kanlı saldırıyı protesto etti: Doktora uzanan eller kırılsın
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Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan silahlı saldırı Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın başka bir hastanede görevli güvenlik görevlisinin silahından çıkan mermilerle hayatını kaybetmesi sonrasında hastanede görev yapan çok sayıda sağlık görevlisi infial yaratan olaya tepki gösterip, iş bıraktı. Hastanenin kapısının önünde bir saldırganın silahla içeri nasıl girdiğini yüksek sesle soran görevliler, "Doktora uzanan eller kırılsın" sloganı attı.
Konya Şehir Hastanesi'ne silahıyla giren Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde görevli güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay ile Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında doktoru kafasından vuran Akçay, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Durumu ağır olan Karakaya ile M.A. ameliyata alındı. Ağır yaralanan doktor ve saldırgan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Akçay'ın annesi Kezban Akçay'ın, yaklaşık 1 ay önce geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Akçay'ın doktor Karakaya'yı annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu için öldürdüğü öne sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Konya'da kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın, güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay tarafından tabancayla vurularak öldürülmesi, görev yaptığı Şehir Hastanesi'nin bahçesinde mesai arkadaşlarınca protesto edildi. Karakaya'nın meslektaşları, büyük üzüntü içinde olduklarını, sağlık çalışanlarına şiddetin durmasını istediklerini dile getirip "Doktora uzanan eller kırılsın" sloganı attı.