Konya Sarayönü'nde otomobil şarampole devrildi, 3 kişi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Konya'nın Sarayönü ilçesinde Ladik Mahallesi yakınlarında sürücü yönetimindeki otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybetti; cenazeler itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak hastane morguna götürüldü.
Konya'nın Sarayönü ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.
A.B.S. yönetimindeki 42 AYZ 503 plakalı otomobil, Ladik Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi yaşamını yitirdi.
Cenazeler, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılarak, hastane morguna götürüldü.
Kaynak: AA