Konya Sarayönü'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliği
Konya'nın Sarayönü ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte saygı duruşu yapıldı ve tören, Ahmet Hüdai Konferans Salonu'nda devam etti. Öğrencilerin tiyatro gösterisi ile zenginleşen programda, günün anlamı üzerine konuşmalar yapıldı.
Konya'nın Sarayönü ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği düzenlendi.
Hükümet konağı önünde saygı duruşu ve çelenk sunumuyla başlayan program, Ahmet Hüdai Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törenle devam etti.
Burada, günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmalar yapıldı, öğrenciler tiyatro gösterisi sundu.
Programa, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.