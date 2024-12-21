Konya Öğretmen Akademileri ile Kültürel Gelişim
Konya Öğretmen Akademileri, öğretmenlerin mesleki ve kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Edebiyat Akademisi'nde Enver Etik, Türk Sanat Müziği'nden parçalar icra ederken, Biyografi Akademisi'nde Bekir Şahin 'Nasrettin Hoca' konulu bir sunum gerçekleştirdi.
Konya Öğretmen Akademileri, öğretmenlerin mesleki ve kültürel açıdan gelişimine katkı sunuyor.
Edebiyat Akademisi'nde emekli akademisyen ve müzisyen Enver Etik, "Edebiyat ve Musiki" başlıklı etkinlikte, Türk Sanat Müziği'nden çeşitli parçalar icra etti, keman çaldı.
Biyografi Akademisinde de Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin, "Nasrettin Hoca" başlıklı sunum yaptı.
Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel