Konya'nın Kulu İlçesinde İki Trafik Kazası: 2 Yaralı
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İlk kazada sürücü, önüne çıkan eşeğe çarparken, ikinci kazada otomobiliyle bariyere çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Kulu ilçesindeki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.
Konya - Ankara kara yolunda iki trafik kazası meydana geldi.
İlk kazada önüne çıkan eşeğe otomobiliyle çarpan sürücü yaralandı.
İkinci kazada ise M.E.K, otomobiliyle bariyere çarpması sonucu yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel