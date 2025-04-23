Konya'nın Kulu İlçesinde Çiftlik Evinde Yangın Çıktı
Konya'nın Kulu ilçesinde bulunan bir besi çiftliğinde çıkan yangında müstakil evde hasar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını besihaneye sıçramadan kontrol altına aldı.
Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan yangında çiftlik evinde hasar meydana geldi.
İlçe bağlı Balçasar yaylasında Mesut K'ye ait besi çiftliğinde bulunan müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın boş olduğu öğrenilen besihaneye sirayet etmeden söndürüldü.
Yangın sonucunda müstakil evde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel