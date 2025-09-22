Konya'nın Kulu İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem

KONYA'nın Kulu ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Konya kent merkezine 151 kilometre uzaklıkta olan, Ankara'ya komşu Kulu ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 9.24 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İlk belirlemelere depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD ekiplerinin saha taraması sürüyor.