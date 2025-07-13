Konya'nın Kadınhanı İlçesinde Ormanlık Alanlarda Piknik ve Ateş Yakma Yasağı

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Konya'nın Kadınhanı ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele amacıyla ormanlık alanlarda piknik yapmak, ateş yakmak ve anız yakmak yasaklandı.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde ormanlık alanlarda piknik yapmak, ateş veya anız yakmak yasaklandı.

Kadınhanı Kaymakamlığı Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu kararıyla ilçede bulunan Demiroluk, Yağlıca, Bulgurpınarı, Çeşmecik, Beykavağı, Şahören, Hacıoflaz, Pirali ve Söğütözü mahallelerinde yer alan ormanlık bölgelerde piknik yapılmasına, ateş, anız veya bağ bahçe atığı yakılmasına izin verilmeyecek.

Ormanların içinden veya çevresinden geçen yollarda da piknik yapılmasına veya ateş yakılmasına yasak getirildi.

Kaynak: AA / Yalçın Dinç - Güncel
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