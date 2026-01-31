Haberler

Sebzelerin tazeliğini toprak altında saklayarak koruyorlar

Konya'nın Hadim ilçesinde, kış aylarında sebzelerin tazeliğini korumak için asırlardır uygulanan geleneksel kuyulama yöntemi, toprak altına gömülen sebzeler sayesinde ürünlerin uzun süre bozulmadan saklanmasını sağlıyor. Mahalle sakinleri, bu yöntemi atalarından öğrendiklerini belirtiyor.

Konya'nın Hadim ilçesinde hasadı yapılan sebzelerin tazeliği, asırlardır devam eden yöntemle toprak altına gömülerek muhafaza ediliyor.

Kentin en fazla kar yağışı alan ilçelerinden biri olan Hadim'de, asırlardır sürdürülen geleneksel yöntemlerden bazıları yaşatılmaya devam ediyor.

İlçeye bağlı Gezlevi Mahallesi'nde, özellikle kış aylarında sebzelerin taze kalmasını sağlamak amacıyla uygulanan "kuyulama" yöntemi, geçmişten günümüze aktarılıyor.

Bölgede yaşayanlardan bazıları, yaz aylarında hasadı yapılan sebzeleri, kış boyunca tüketebilmek için toprak altına gömerek muhafaza ediyor.

Karla kaplı ve yılın büyük bölümünde soğuk kalan toprak sayesinde ürünler, aylarca bozulmadan saklanabiliyor.

Doğal soğuk hava deposu görevi gören toprak, sebzelerin hem besin değerini hem de lezzetini muhafaza etmesine katkı sağlıyor.

"Bu yöntemi anamızdan, atamızdan öğrendik"

Atadan kalma yöntemi sürdürmeye devam eden 65 yaşındaki Havva Vurgun, özellikle patates, pancar, şalgam, turp ve havuç gibi ürünlerin kuyulama yöntemiyle uzun süre tazeliğini koruduğunu söyledi.

Bu yöntemin son derece etkili olduğunu vurgulayan Vurgun, "Eylülde pancar, şalgam, turp ve patatesi toprağa gömeriz. Toprak soğuk olduğu için ürünler hiç bozulmaz, ilk günkü gibi durur. Kendimiz tüketiyoruz, hayvanlarımıza yediriyoruz, fazlasını da satıyoruz. Bu yöntemi anamızdan, atamızdan öğrendik." diye konuştu.

Ürünlerin büyük çuvallar halinde toprağa yerleştirildiğini anlatan Vurgun, kış boyunca ihtiyaç oldukça çıkarılarak kullanıldığını dile getirdi.

Vurgun, komşuların da yemek yapacakları zaman kendisinden sebze talep ettiğini kaydetti.

"Tatları bahçeden yeni toplanmış gibi oluyor"

Mahalle sakinlerinden Menekşe Vurgun da yaz aylarında ekimi yapılan sebzelerin hasat sonrası toprağa yerleştirildiğini belirtti.

Kuyulama sayesinde tazeliğini koruyan ürünleri rahatça tükettiklerini aktaran Vurgun, "Kış boyunca kuyudan çıkarıp taze taze yiyoruz. Tatları bahçeden yeni toplanmış gibi oluyor. Soğukta kalması, lezzetini ve diriliğini korumasını sağlıyor." dedi.

Kaynak: AA / Ramazan Bilgili - Güncel
