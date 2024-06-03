Konya'nın Güneysınır ilçesinde doğal gaz altyapı genişletme çalışmaları başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir, vatandaşların en büyük taleplerinin başında doğal gaz geldiğini dile getirdi.

Demir, bu yatırımın ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

İvriz'den tarih ve kültür yolculuğu

Halkapınar Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen "İvriz'den Tarih ve Kültür Yolculuğu" projesi kapsamında ilçedeki öğrenciler tarih ve kültür yolculuğuna çıkarılıyor.

Halkapınar Kaymakamı Enes Talha Ulusoy, "İş insanları ve hayırsever vatandaşların sponsorluğunda başlattığımız projede, ilçede eğitim öğretim gören ilkokuldan, liseye tüm öğrencileri tarih, kültür ve doğa yolculuğuna çıkarıyoruz. Proje kapsamında ilkokul öğrencileri Konya'ya, ortaokul öğrencileri Mersin, Tarsus ve Eskişehir'e, lise öğrencileri ise Bursa ve Çanakkale'ye seyahat edecekler." ifadesini kullandı.