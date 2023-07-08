Konya'nın Ereğli ilçesinde silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Sezer A'nın kullandığı minibüs, seyir halindeyken lastiğine ateş edilerek durduruldu. Şüpheli, araçtan inen Sezer A'ya silahla ateş ederek yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Yaralı, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.