Yol kenarındaki çuvallarda binlerce silah parçası bulundu
Konya'nın Derbent ilçesinde jandarma ekipleri yol kenarında bulunan çuvallarda birçok silah parçası ele geçirdi.
Konya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derbent ilçesinde kara yolunun kenarındaki çuvallarda silah parçaları bulunduğu yönünde bir ihbar aldı.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 13 çuvalda, 417 tabanca namlu bloğu, 696 tabanca icra mili, bin 726 kancalı demir parçası, 4 santimlik 633 yay, 723 çentikli demir parçası ve 7 santimlik 82 yay ele geçirdi.
Cumhuriyet savcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.