Konya'nın Beyşehir İlçesinde Otomobil Devrildi: 4 Yaralı
Beyşehir-Hüyük kara yolunda meydana gelen kazada H.Y. yönetimindeki otomobil devrildi, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
H.Y. idaresindeki 42 TP 963 plakalı otomobil, Beyşehir- Hüyük kara yolunun 15. kilometresinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
H.Y. ile araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel