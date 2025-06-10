Konya'nın Beyşehir İlçesinde Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

Konya'nın Beyşehir İlçesinde Otomobil Devrildi: 4 Yaralı
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Beyşehir-Hüyük kara yolunda meydana gelen kazada H.Y. yönetimindeki otomobil devrildi, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

H.Y. idaresindeki 42 TP 963 plakalı otomobil, Beyşehir- Hüyük kara yolunun 15. kilometresinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

H.Y. ile araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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