Üye Girişi
Haberler

Konya Mutfağı Yemek Atölyeleri Müze Meram'da Hayata Geçiriliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya ve Meram tarihine, kültürüne ışık tutan Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi 'Müze Meram'da hayata geçirilen yemek atölyelerinde katılımcılara Konya mutfağı öğretiliyor. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, lezzet ve yemek meraklılarının katıldığı etkinliklerde Konya Mutfağı'nın en güzel örneklerinin deneyimlendiğini belirtti.

Konya ve Meram tarihine, kültürüne ışık tutan Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi "Müze Meram"da hayata geçirilen yemek atölyelerinde katılımcılara Konya mutfağı öğretiliyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, lezzet ve yemek meraklılarının katıldığı etkinliklerde Konya Mutfağı'nın en güzel örneklerinin deneyimlendiğini belirtti.

Katılımcıların, işin uzmanlarından geleneksel yemek, tatlı, börek ve diğer lezzetlerin yapımını detayları ve püf noktalarıyla öğrendiğini aktaran Kavuş, Dutlu Caddesi üzerinde kurulan Müze Meram'ın, ilçenin kadim kültürünü, tarihi hazinelerini, derin ve ince sanatlarını, yüksek değerlerini bugüne taşımak ve geleceğe aktarmak gibi önemli bir misyonla hayata geçirdiklerini vurguladı.

Mutfağın da kültürün ve sosyal hayatın önemli bir parçası olduğuna değinen Kavuş, "Mutfağı yaşatmak aynı zamanda kültürün de yaşatılması anlamı taşıyor. Bu nedenle başlattığımız yemek atölyelerimizde lezzet sevdalıları, zengin Konya mutfağını deneyimleyerek öğreniyor. Diğer etkinliklerimiz gibi mutfak kültürlerini zenginleştiren ve sosyal hayatlarını renklendiren bu etkinlik hemşehrilerimiz tarafından çok beğenildi. Müze Meram, bize kimliğimizi hatırlatan ve hayatımızı zenginleştiren etkinliklerle hizmetlerine devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Kavuş Meram Konya Kültür Sanat Güncel Haberler

Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

 Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak

Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz

Bakmadan Geçme

Bingöl'de madde bağımlısı kişi sokaktakilere saldırdı! Olay ne, ne oldu? Şahıs tutuklandı mı? ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 27- 30 Temmuz || ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! Askerlik yerleri belli oldu mu? MSB Ağustos askerlik yerlerini ne zaman açıklayacak? Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi kim? Şeyma Subaşı kime aşık oldu? Galatasaray- Lecce maç özeti || Galatasaray- Lecce maçı kaç kaç bitti? Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni sezon ilk bölümü ne zaman başlayacak? Analı kızlı çorba tarifi | Analı kızlı çorba nasıl yapılır? Analı kızlı çorbanın içinde ne var? 26 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOĞU || BİM'de bu cuma hangi ürünler var? 2024 KPSS Ön Lisans ne zaman? KPSS Ön Lisans sınavına kimler girebilir? Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar? 1 haftalık gebelikte mide bulantısı olur mu? Sosis Partisi: Gıdatopya konusu ne? Sosis Partisi animasyonu yasaklandı mı, neden? 2024- 2025 Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer sezonu ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda Olimpiyat maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Bandırmaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı Meclis'ten geçti mi? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı kabul edildi mi?
Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title