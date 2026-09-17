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Konya merkezli 12 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 22 kişi gözaltında

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Konya merkezli 12 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 22 kişi gözaltında
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KONYA merkezli 12 ilde jandarmanın düzenlediği yasa dış bahis operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

KONYA merkezli 12 ilde jandarmanın düzenlediği yasa dış bahis operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Konya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, '7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanun' kapsamında yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde, 'yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden para nakline aracılık edilmesine imkan sağlamak' suçunu işlediği 22 kişi tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Konya merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 22 farklı adrese düzenlenen baskınlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Jandarmada ifadeleri tamamlanan şüpheliler Seydişehir Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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