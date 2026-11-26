Konya Meram'da su dolduran kadını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Konya'nın Meram ilçesinde Sahibiata Mahallesi'ndeki tatlı su çeşmesinden su dolduran kadın, bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler yaralı kadını Konya Numune Hastanesine kaldırdı; kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Konya'nın Meram ilçesinde bir kadını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Sahibiata Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'ndeki tatlı su çeşmesinden su dolduran P.G. (70) bıçaklı saldırıya uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın, ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakaladı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA