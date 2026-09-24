Konya Meram'da öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 25 yıl hapis cezası verildi

Konya'nın merkez Meram ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen öğretmen Mevlüt Külcü'nün aracına 229 kilometre hızla arkadan çarparak hayatını kaybetmesine neden olan sürücü hakkında, yeniden yapılan yargılamada 25 yıl hapis cezası verildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinin, kimya öğretmeni Mevlüt Külcü'nün ölümüne neden olan sanık İsmail Andaç hakkında verdiği 21 yıl hapis cezasının istinafa taşınmasının ardından Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından yeniden yargılama yapıldı.

Görülen duruşmada, sanığa "olası kastla öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme gerekçeli kararında, sanık İsmail Andaç'ın aşırı hızla ve iki kez kırmızı ışık ihlali yaparak seyrettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Sanığın kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen maktul Mevlüt Külcü'nün aracına arkadan çarptığının tespit edildiği aktarılan kararda, çarpmanın etkisiyle savrulan maktulün aracının refüjdeki direğe ve ağaca çarparak durduğu, sanığın aracının da 224 metre sürüklenerek elektrik panosuna çarptığı bildirildi.

Olası kast ve kusur yoğunluğu dikkate alınarak ceza artırıldı

Kararda, sanığın soruşturma ve mahkeme aşamasında alınan beyanlarında 'olay günü bilincini kaybettiğini' savunmasına rağmen, dosyadaki adli tıp raporlarına göre, olay günü uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında bulunduğu belirtildi.

Güzergahtaki tüm kamera kayıtlarında yapılan incelemeye göre sanığın sürekli sol şeritten seyrettiği ve İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulundan alınan rapora göre cezai ehliyetinin tam olduğu vurgulandı.

İlk derece mahkemesi kararında, sanığın azami hız sınırının 70 kilometre olduğu çevre yolunda, 229 kilometre hızla seyrettiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Sanığın neticenin meydana gelmesini öngörmesine rağmen, meydana gelmesine kayıtsız kaldığı, frene bile basmadığı, olay mahallinde yapılan incelemede teknik bir arızanın olmadığının tespit edildiği, dolayısıyla olayda olası kast hükümleri şartlarının oluştuğu anlaşılmıştır. Sanığın eylemini 'Ne olursa olsun' düşüncesiyle gerçekleştirdiği, neticenin gerçekleşmemesi için herhangi bir çaba göstermediği anlaşıldığından sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılmasında ve sanık hakkında olası kast hükümlerinin uygulanmasında isabetsizlik görülmediği, ancak 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasının, 21 yıl hapis cezası olarak belirlenmesinde isabet görülmemiştir. Sanığın olay günü uyuşturucu etkisi altında oluşu, kamera kayıtlarına göre 2 kez kırmızı ışık ihlali yapmış olması, azami hız sınırı 70 kilometre olan yerde 229 kilometre hızla seyretmesi, aracında teknik bir arıza olmamasına rağmen frene basmamış olması, hepsi birlikte değerlendirildiğinde, olaydaki kast ve kusurunun yoğunluğu dikkate alınarak takdiren artırarak 25 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasının hakkaniyete uygun olacağı anlaşılmıştır."

Kararda, sanığın kişiliği, suçtan sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisi ve suç nedeniyle pişmanlık duyduğu yönünde kanaat oluşmaması nedeniyle hakkında iyi hal hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığı vurgulandı.

Kaza ve iddianame

İsmail Andaç (42) yönetimindeki 42 AIT 900 plakalı otomobil, 3 Ekim 2025'te Konya'nın Meram ilçesinde Antalya çevre yolundaki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen öğretmen Mevlüt Külcü (40) idaresindeki 42 BT 341 plakalı araca arkadan çarpmıştı. Külcü'nün hayatını kaybettiği kazada yaralanan Andaç, Konya Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından tutuklanmıştı. Sanık hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinin kabul ettiği iddianamede, şu ifadelere yer verilmişti:

"Olası kast değerlendirmesi ışığında, sanığın kaza öncesinde iki defa kırmızı ışık ihlali yaptığı ve aracı mahal şartlarının oldukça üzerinde bir hızla kullandığı sırada tanık Y.F.E. ile telefon görüşmesi yaptığı görülüyor. Kaza anında ise kamera görüntülerine göre sanık, 229 kilometre hızla frene basmadan, yahut herhangi bir önleyici tedbir almadan, şehir içi trafikte kırmızı ışıkta başka araçların bekleme yapacağını öngörmesine rağmen kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarparak maktulün ölümüne neden oldu. Sanığın üzerine atılı suçu olası kastla işlediği tüm soruşturma dosyası kapsamında anlaşılmaktadır."

Davanın 7 Nisan'daki karar duruşmasında sanığa "olası kastla öldürme" suçundan 21 yıl hapis cezası verilmişti.

Kaynak: AA