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Konya'da Sadreddin Konevi Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri ile Karatay Gençlik Merkezi ve Genç Kızılay Karatay Şubesi gönüllüleri, Alzheimer hastalarını ziyaret etti.

Karatay ilçesindeki Yaşlı Bakım Eğitim Uygulama ve Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden topluluk, hastalarla sohbet etti, çeşitli etkinlikler yaptı.

Ziyaretin, toplumsal duyarlılığı artırma ve gönüllülük bilincini güçlendirme amacıyla yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA