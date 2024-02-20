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Konya Ilgın'da trafik kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

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Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi. Kazada araç sürücüsü ve 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Konya Ilgın karayolunun ilçe çıkışındaki hayvan pazarı bölgesinde 42 CJB 68 plakalı İ. Ö.'nün kullandığı araç aşırı hız nedeniyle yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Kazada otomobilde bulunan 5 kişiden 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada araç sürücüsü İ.Ö, G.Ö, M.Ö. hayatını kaybederken araçta bulunan 2 yaralı Konya'ya sevk edildi.

Kaza sonrası polisin başlattığı soruşturma sürüyor

Kaynak: AA / Güncel

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