Konya Ilgın'da trafik kazası: 3 kişi hayatını kaybetti
Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi. Kazada araç sürücüsü ve 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.
Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.
Konya Ilgın karayolunun ilçe çıkışındaki hayvan pazarı bölgesinde 42 CJB 68 plakalı İ. Ö.'nün kullandığı araç aşırı hız nedeniyle yoldan çıkarak ağaca çarptı.
Kazada otomobilde bulunan 5 kişiden 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada araç sürücüsü İ.Ö, G.Ö, M.Ö. hayatını kaybederken araçta bulunan 2 yaralı Konya'ya sevk edildi.
Kaza sonrası polisin başlattığı soruşturma sürüyor