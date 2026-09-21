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Konya Hadim'de eşini boğan 65 yaşındaki adam, kızına suçunu itiraf edip tutuklandı

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Konya Hadim'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 65 yaşındaki Mehmet Ali Sarıca, 63 yaşındaki eşi Fadime Sarıca'yı boğdu. Sarıca, olayın ardından kızına suçunu itiraf etti; gözaltına alınıp tutuklandı.

KONYA'nın Hadim ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mehmet Ali Sarıca, (65) eşi Fadime Sarıca'yı (63) boğdu. Olayın ardından eve çağırdığı kızına suçunu itiraf eden Sarıca, gözaltına alınıp, tutuklandı.

Olay, cumartesi günü Hadim ilçesi Yukarıeşenler Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Mehmet Ali Sarıca, gece eşi Fadime Sarıca'yı boğdu. Dün sabah saatlerinde kızını arayan Sarıca, annesinin yatakta hareketsiz yattığını söyleyip eve çağırdı. Gelen kızı, annesinin nefes almadığını fark etti. Mehmet Ali Sarıca, kızına annesini gece boğduğunu söyledi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Sarıca, ifadesinde, gece psikolojik ilaçlar alıp yattığını, sabah uyanınca eşini hareketsiz bulduğunu, eşini ise nasıl öldürdüğünü hatırlamadığını söylediği ileri sürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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