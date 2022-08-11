Haber : Konya haberi: Yalıhüyük Belediyesinin aşure etkinliği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya haberi: Yalıhüyük Belediyesinin aşure etkinliği

 - Güncelleme:
Konya haberi: Yalıhüyük Belediyesinin aşure etkinliği

Konya haberler: Yalıhüyük'te vatandaşlar belediyenin ilçede muharrem ayında geleneksel hale getirdiği aşure etkinliğinde buluştu.

Yalıhüyük'te vatandaşlar belediyenin ilçede muharrem ayında geleneksel hale getirdiği aşure etkinliğinde buluştu.

İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik öncesi Merkez Camii'nde Mevlidi şerif okundu.

İlçe Müftüsü Ahmet Karakaya'nın duası ile başlayan program, Yalıhüyük Merkez Cami önünde Kaymakam İbrahim Yazıcı ve Belediye Başkanı Hasan Koçer vatandaşlara aşure çorbası dağıtımıyla devam etti.

Aşure, birlik, beraberlik ve paylaşmanın simgesidir diyen Belediye Başkanı Hasan Koçer; "Öncelikle Muharrem ayının şehrimiz, ülkemiz ve tüm İslam coğrafyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün de muharrem ayı dolayısıyla Merkez Cami önünde gerçekleştirilen aşure etkinliğinde hemşerilerimizle bir araya geldik. Bu güzel etkinlikte bizleri büyük bir teveccühle, samimiyetle ve güler yüzle karşılayan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Aşure; birlik, beraberlik ve paylaşmanın simgesidir. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin." dedi.

Kaymakam İbrahim Yazıcı da etkinliğinin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

AA / Fatih Atalay - Güncel

İbrahim Yazıcı Yalıhüyük Hisarcık Cami Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title