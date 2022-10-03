Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya haberi! Konya'da "2. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi ve Fuarı" sona erdi

Güncel Haberler

Konya haberi! Konya'da '2. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi ve Fuarı' sona erdi

Konya haber: Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesince (NEÜ) düzenlenen "2. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi ve Fuarı" tamamlandı.

Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesince (NEÜ) düzenlenen "2. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi ve Fuarı" tamamlandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza Tunçdemir, Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "2. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi ve Fuarı"nı olumlu dönütlerle tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kongrede alanında uzman akademisyenlerin eğitim verdiğini aktaran Tunçdemir, şöyle konuştu:

"Kongrede yaklaşık 1050 katılımcı yer aldı. Bu sayı diş hekimliği kongreleri için çok ciddi bir rakam. Bu katılımla Konya'nın da böyle bir kongreye ihtiyacının olduğunu gördük. Ziyaretçilerden duyduğumuz, 'Organizasyonda her şey harikaydı.' cümlesi oldu. Gerek stantlardaki firmacı arkadaşlarımızdan, gerek misafirlerimizden çok güzel sonuçlar aldık. Herhangi bir meslektaşımıza bu anlamda dokunabildiysek, ne mutlu bize. Görevimizi yerine getirmişiz demektir."

Tunçdemir, kongreyle Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne, fakülteye ve kente katkı sağlamaktan mutlu olduklarını belirtti.

Kongre, alandaki güncel, yenilikçi yaklaşımların ele alındığı oturumlar, fuar, sergi alanlarındaki workshoplar, kurslar, konferanslar ve panellerle sona erdi.

Kaynak: AA / Havva Dereağzı - Güncel

Selçuklu Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title