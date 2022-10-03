Konya haberi! Konya'da '2. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi ve Fuarı' sona erdi

Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesince (NEÜ) düzenlenen "2. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi ve Fuarı" tamamlandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza Tunçdemir, Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "2. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi ve Fuarı"nı olumlu dönütlerle tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kongrede alanında uzman akademisyenlerin eğitim verdiğini aktaran Tunçdemir, şöyle konuştu:

"Kongrede yaklaşık 1050 katılımcı yer aldı. Bu sayı diş hekimliği kongreleri için çok ciddi bir rakam. Bu katılımla Konya'nın da böyle bir kongreye ihtiyacının olduğunu gördük. Ziyaretçilerden duyduğumuz, 'Organizasyonda her şey harikaydı.' cümlesi oldu. Gerek stantlardaki firmacı arkadaşlarımızdan, gerek misafirlerimizden çok güzel sonuçlar aldık. Herhangi bir meslektaşımıza bu anlamda dokunabildiysek, ne mutlu bize. Görevimizi yerine getirmişiz demektir."

Tunçdemir, kongreyle Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne, fakülteye ve kente katkı sağlamaktan mutlu olduklarını belirtti.

Kongre, alandaki güncel, yenilikçi yaklaşımların ele alındığı oturumlar, fuar, sergi alanlarındaki workshoplar, kurslar, konferanslar ve panellerle sona erdi.