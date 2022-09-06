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Konya gündem haberleri: Beyşehir'de afet farkındalık eğitimi ve deprem tatbikatı

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Konya gündem haberleri: Beyşehir'de afet farkındalık eğitimi ve deprem tatbikatı

Konya haber... Beyşehir Devlet Hastanesi'nde afet farkındalık eğitimleri ile yangın ve deprem tatbikatları gerçekleştirildi.

Beyşehir Devlet Hastanesi'nde afet farkındalık eğitimleri ile yangın ve deprem tatbikatları gerçekleştirildi.

Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) tarafından "2022 afet tatbikat yılı" kapsamında yürütülen afet farkındalık eğitimleri ile yangın ve deprem tatbikatlarının kapsamında Beyşehir Devlet Hastanesi'nde eğitim verdi.

Afad eğitmenleri tarafından hastane personeline yönelik verilen afet ve yangın farkındalık eğitimlerinin ardından sahada deprem anı uygulamalı tahliye ve yangın tatbikatları yapıldı.

Başarıyla tamamlanan eğitim ve tatbikatların ardından Başhekim Yardımcısı Dr. Kutay Güven AFAD görevlilerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Beyşehir Devlet Hastanesi Konya AFAD Güncel Haberler

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