Konya Gümüşhaneliler Derneği, Eğitim Desteklerini Genişletti

Konya Gümüşhaneliler Derneği, Eğitim Desteklerini Genişletti
Konya Gümüşhaneliler Derneği, Gümüşhane'deki köy okullarının yanı sıra, Konya'daki köy okullarına da kırtasiye yardımlarını artırdı. Dernek, bu yıl Gümüşhane'deki bin öğrenciye koliler ulaştırdı ve gelecek yıl yardım programını genişletmeyi planlıyor.

Konya Gümüşhaneliler Derneği, Gümüşhane'deki köy okullarına sürdürdüğü kırtasiye desteklerini bu dönem Konya'daki köy okullarını da kapsayacak şekilde genişletti.

Konya Gümüşhaneliler Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, bu dönem Konya genelinde ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderilen yardım kolilerinin ardından, Gümüşhane'deki teslimatların da sürdüğü belirtilirken, çalışmanın hedefinin, iki şehirdeki çocukların eğitim ihtiyaçlarına hızlı, şeffaf ve sürdürülebilir bir destek mekanizmasıyla yanıt vermek olduğu belirtildi.

Bu yıl Gümüşhane'deki köy okullarında öğrenim gören bin öğrenciye kırtasiye kolileri ulaştırıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Önümüzdeki yıl, kampanyanın Gümüşhane merkezini de kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor. Yardım programlarını yerel paydaşlarla koordineli şekilde yürüten dernek, gönüllü ağını ve bağışçı tabanını büyüterek daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedefliyor."

Açıklama da ifadesine yer verilen Dernek Başkanı İsmail Demirel, yardımlar sayesinde iki şehir arasına kültür köprüsü kurduklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
