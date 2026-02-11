Haberler

Konya'da Gazze'ye destek olan hayırseverler bir araya geldi

Güncelleme:
Konya İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi tarafından düzenlenen 'Hayırseverlerle İyilik Buluşması' programında, Gazze'ye gönderilen 15 insani yardım tırının uğurlanması gerçekleştirildi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, hayırseverlere teşekkür ederek bu tür yardımların önemini vurguladı.

Konya İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi öncülüğünde, hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan 15 insani yardım tırının Konya'dan Gazze'ye uğurlanması sonrası "Hayırseverlerle İyilik Buluşması" programı yapıldı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, bir düğün ve kongre merkezinde düzenlenen programda, insani yardım tırlarına katkıları dolayısıyla hayırseverlere teşekkür etti.

Dünya hayatında meşgul olunan işlerin, Allah'ın insana verdiği değerin bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Demir, "Bu açıdan ben 30 yıllık ilahiyat fakültesi hocasıyım, birkaç aydır Diyanet çalışanıyım. Kendime bakıyorum 'Ya Rabbi şükürler olsun dinini öğrenmek ve öğretmekte beni değerlendirmişsin' diyorum ama ihtiyaç sahiplerine de el uzatacak birileri lazım. İşte onları da var etmiş yüce Rabb'im. Bazılarına verdiği nimetlerden, nimetlerinin şükrü olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı, bir insanlık görevi saysak da biz yüce Rabb'im buyuruyor ki 'Siz bir verirseniz ben 700 ve daha fazlasını size veririm'." diye konuştu.

İslam'da "iyi insan olma" halinin hayati önemini vurgulayan Demir, şöyle devam etti:

"İslam bir iyilik projesi, iyilik hareketi olunca, kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olan Efendimizin mirasçıları olan Alimler de bu mirası üstlenmek, sadece ibadet ve camide sınırlı kalmamak, dinin sosyal görevini yerine getirmek üzere çalışıyorlar, çabalıyorlar. Ben burada olan ve olmayan Türkiye Diyanet Vakfı'nın mensubu veya Diyanet mensubu, bu yolda katkı sunan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Kendilerinden Allah razı olsun."

Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge de yardımları dolayısıyla hayırseverlere teşekkür etti, mazlumların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından hayırseverlere teşekkür plaketi takdim edildi.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
