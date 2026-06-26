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Türkiye üzerinden göç eden 169 su kuş türünün 40'ı Konya'daki sulak alanlarda görüldü

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Türkiye'den göç eden 169 su kuşu türünden 40'ı Konya'daki sulak alanlarda tespit edildi. Kış Ortası Su Kuşu Sayımları kapsamında yapılan çalışmada 153 bin 705 su kuşu gözlemlendi. Artan yağışlar kuş hareketliliğini olumlu etkiledi.

Türkiye'nin coğrafi konumu ve sulak alan çeşitliliği dolayısıyla ülke üzerinden göç eden 169 su kuşu türünün 40'ı Konya'daki sulak alanlarda gözlemlendi.

Su kuşlarının popülasyon değişimlerini izlemek ve sulak alanların önemini belirlemek amacıyla ülke genelinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) yapılıyor.

Bu sayımlar, sulak alanlarda konaklayan kuş türlerinin belirlenmesinde ve popülasyonların tespit edilmesinde belirleyici bir role sahip.

DKMP 8. Bölge Müdürü Orhan Çatalçam, AA muhabirine, her yıl düzenli olarak yapılan sayımların su kuşu popülasyonlarının ve sulak alan ekosistemlerindeki değişimlerin uzun dönemde gözlemlenmesini sağladığını söyledi.

Bu sayımların, su kuşlarının koruması ve alan yönetimine ilişkin karar alma amacıyla da gerçekleştirildiğini ifade eden Çatalçam, "Su kuşu popülasyonlarının izlenebilmesi için ülke genelinde yaptığımız Kış Ortası Su Kuşu Sayımları kapsamında ilimizdeki Beyşehir Gölü, Kulu Düden Gölü ve Ereğli Akgöl'de sayımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz sayımda 40 türden 153 bin 705 su kuşu gözlemlemiş durumdayız." dedi.

Yağışlar ülkedeki kuş hareketliliğine olumlu yansıdı

Çatalçam, Türkiye'de yaklaşık 490 kuş türü olduğunu, bunlardan 169'unun su kuşu olduğunu ve Konya bölgesinde yaklaşık 40 farklı kuş türünü gözlemlediklerini belirtti.

Bu yıl artan yağışların ve sulak alanlardaki iyileşmenin kuş göçlerini olumlu etkilediğine değinen Çatalçam, "Yağışların olumlu anlamda etkisi görüldü. Sulak alanlarımızda gerçekleştirilen su kuşu sayımlarında, geçen yıla göre yaşanan su hacmindeki artışa paralel olarak, kuş hareketliliğinde de artış oldu." diye konuştu.

Çatalçam, dünya genelinde yapılan ve uzun yıllar önce başlatılan su kuşu sayımlarının, daha sağlıklı sonuçlar elde etmek amacıyla kuş hareketliliğinin en düşük seviyede olduğu kış aylarında gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Savaş Güler
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