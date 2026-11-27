Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde, normalde siyah tonlarında olan Parides iphidamas türünün farklı renk tonuna sahip bir bireyi ziyaretçilerle buluşacak.

Doğal yaşam alanı Orta ve Güney Amerika olan Parides iphidamas türünün normalde siyah tonlarında olan renkleri, bu bireyde beyaza yakın turuncu, pembe ve açık krem tonlarında görüldü.

Bahçenin uzman biyologları tarafından fark edilerek özel bir alanda muhafaza altına alınan kelebeğin, renk değişimine melanin pigmentindeki azalmanın neden olduğu değerlendiriliyor.

Rengin nedeni araştırılacak

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde görevli uzman biyolog Duygu Taştan, AA muhabirine, 2015'te hizmete giren bahçede yaklaşık 60 farklı kelebek türünün bulunduğunu söyledi.

Bahçenin yüz binlerce kelebek pupasına ev sahipliği yaptığını ancak ilk kez böyle bir bireyle karşılaştıklarını vurgulayan Taştan, "Bu bizim yüz binlerce kelebek arasından gördüğümüz, hatta dünya genelinde yaptığımız literatür taramasında sadece bahçemizde karşılaştığımız bir birey. Şu an için sadece renginde bir değişiklik var ama daha detaylı bilgi için mutlaka gözleme, araştırmaya, genetik taramaya ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Bazı çevresel koşulların kelebeklerin gelişim sürecindeki renk özelliklerini etkileyebildiğine dikkati çeken Taştan, sıcaklık değişimlerinin de bu süreçte rol oynayabildiğini dile getirdi.

Taştan, literatür taramalarında farklı kelebek türlerinde sıcaklık değişimlerinin renk skalasını etkileyebildiğine ilişkin bilgilere ulaştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Rastladığımız birey, bizim alışık olduğumuz türünden farklı kendini göstermiş mutasyon. Şu anda sadece rengini etkilediğini düşünüyoruz ama daha farklı mutasyonlar olabilir. Bu canlıların çoğalmasını engelleyen mutasyonlar yaşıyor olabilir. Bu da bizim istemediğimiz bir durum. Çeşitliliğin azalmasını kesinlikle istemiyoruz. Var olan iklimimizi korumak, çevre düzenini korumak, bu canlıları hayatta tutmak olmazsa olmazlardan."

Kelebeğin ömrünü tamamlayana kadar bahçede koruma altında tutulacağını anlatan Taştan, daha sonra özel işlemlerden geçirilerek Böcek Müzesi'nde sergileneceğini söyledi.

Kaynak: AA